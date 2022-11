Fiorentina, Italiano: «Felice della vittoria, ci fa lavorare bene. Ora punti in campionato»

L’analisi di Vincenzo Italiano dopo Rigas Fiorentina che ha chiuso il girone di Conference League dei viola

Le parole di Italiano a Sky Sport dopo Rigas Fiorentina:

L’ANALISI –“Abbiamo fatto quanto dovevamo, cercando di mettere del pepe al Basaksehir. Ottimo primo tempo, sono contento della ripresa fatta dai ragazzi come Bianco, Distefano… Anche Zurkowski. L’avevamo preparata così, siamo riusciti a proporre soprattutto nel primo tempo”.

SAMPDORIA – “Le vittorie ti fanno lavorare bene, volevamo questa vittoria per tornare carichi a Firenze. Ci permetterà di preparare bene la partita con la Samp, in campionato abbiamo l’obbligo di mettere altri punti in cascina”.