Fiorentina, Italiano spiega il perchè di Milenkovic out col Galatasaray

Milenkovic solo in panchina col Galatasaray. Italiano spiega l’esclusione del serbo dall’undici titolare della Fiorentina

Nikola Milenkovic non è sceso in campo ieri nell’amichevole della Fiorentina contro il Galatasaray, facendo così aumentare le voci di mercato attorno al suo nome. Intervenuto nel post-partita, Vincenzo Italiano ha spiegato i motivi della sua scelta.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto delle scelte anche in funzione della gara di mercoledì, ma l’approccio dei primi minuti non mi è piaciuto perché abbiamo subito gol su un nostro pallone. Ma abbiamo concesso solo quattro occasioni ad una squadra di questo livello e sono soddisfatto ma se gliele regaliamo noi non ci sta».