Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiorentina Juventus, il club viola: «No cori razzisti per Vlahovic. Sosteniamo la squadra con cuore, passione e ironia»

Alla vigilia della semifinale di andata della Coppa Italia contro la Juventus, la Fiorentina ha rilasciato un comunicato rivolto ai propri tifosi. L’intento è evidentemente quello di scoraggiare lo stadio dal prendere di mira l’ex beniamino Dusan Vlahovic.

IL COMUNICATO – «Ringraziamo i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per questa partita e li invitiamo anche in questa occasione a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia. Forza viola».