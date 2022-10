Fiorentina, Kouame: «Potevamo fare più gol»

Le parole di Christian Kouame, attaccante della Fiorentina dopo la vittoria in Conference League contro il Basaksehir

Christian Kouame ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Basaksehir in Conference League.

PARTITA – «Potevamo fare più gol, ci abbiamo provato. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché all’andata era finita 3-0, era importante passare primi, non è successo, ma siamo comunque contenti della qualificazione».

VITTORIA PER IL MORALE IN CAMPIONATO –«Me lo auguro perché stiamo attraversando momento un po’ così, giochiamo bene, ma ci mancano i punti».

RISULTATI – «Secondo me c’è, si vede che la squadra cerca sempre di dare il massimo, fare il suo gioco, proporre quello che chiede il mister… Ci mancano solo i risultati, ma arriveranno. Stiamo tutti bene, si vede quando andiamo in campo. Ogni tanto ci addormentiamo, ma rimaniamo in parita».

INDICAZIONI DI ITALIANO – «Il mister ci ha chiesto di riempire l’area, sono andato ad affiancarmi a Luka, di solito gli esterni giocano più larghi… Abbiamo visto il risultato».