Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca il match Fiorentina Basaksehir valido per la quinta giornata di Conference League 2022-23: sintesi, tabellino e cronaca del match

Sintesi Fiorentina Basaksehir 2-1 MOVIOLA

1′ Primo pallone girato dai turchi, si parte.

6′ Inizio di gara blando, ritmi lenti al Franchi.

11′ Gran mancino al volo di Kouamè, si salvano i turchi.

14′ GOL BASAKSEHIR! Gollini esce a vuoto e Aleksic a tu per tu non sbaglia. Male la difesa viola in questa occasione.

25′ GOL FIORENTINA! Jovic trova il gol del pari sfruttando il gran pallone di Kouamè dalla destra. Da pochi passi spinge in porta.

29′ Kouamè ci prova da metà campo! Para Sengezer, grande occasione per i viola.

32′ Ammonito Milenkovic.

34′ Ammonito Okaka.

39′ Ammonito Chouiar.

45′ Fuori Tekdemir, dentro Ozcan nei turchi per problemi fisici.

FINISCE IL PRIMO TEMPO

45′ Via alla ripresa al Franchi.

50′ Jovic sbaglia un gol praticamente a porta vuota! Per sua fortuna era in posizione di fuorigioco.

52′ Esce Biglia per Ali nei turchi.

61′ GOL JOVIC! La Fiorentina ribalta la partita con la zuccata di Jovic, che in ribattuta segna dopo il colpo di testa parato.

Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Saponara.

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Aleksic, Biglia, Tekdemir; Turuc, Okaka, Chouiar.