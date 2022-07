Fiorentina, le parole alla presentazione di Jovic e Gollini

Le parole di Jovic e Gollini, gli ultimi due acquisti della fiorentina. Jovic: «Molto felice di essere qui». Gollini: «Ringrazio i tifosi»

Prime dichiarazioni in Viola per Gollini e Jovic. Le parole dei due nuovi acquisti della Fiorentina al Viola Village di Moena.

JOVIC – «Molto felice e orgoglioso di essere qui. Ci sono bravi ragazzi e buoni giocatori, mister Italiano fa lavorare duramente, sono felice del rapporto con lui. Mi sto inserendo nel gruppo».

GOLLINI – «Avevo bisogno di un posto per me stimolante al massimo, speciale a livello sentimentale. L’anno fatto qui da giovanissimo è stato fondamentale per la mia carriera e senza quell’anno forse non sarei qua oggi. Ringrazio i tifosi, voglio ripagarli in campo».