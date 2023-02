Fiorentina, Mandragora: «Vogliamo regalare un trofeo a Firenze»

Le parole di Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, alla vigilia della gara di ritorno di Conference League

Rolando Mandragora ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Braga, gara di ritorno di Conference League dopo lo 0-4 dell’andata.

PAROLE – «Abbiamo voglia di portare un trofeo a Firenze. Non dobbiamo cullarci sul risultato dell’andata e dobbiamo avere un approccio feroce vincendo anche domani. Le prestazioni non mancano né in campionato né in conference, ma ci sta girando male in campionato. Stiamo lavorando per cambiare questo trend. Malcontento dei tifosi? Lo stiamo vivendo uniti e siamo i primi ad essere arrabbiati siamo noi. Vogliamo cambiare questi risultati. Stiamo lavorando come matti affinché ciò accada quanto prima. E’ un gruppo che si impegna molto e che segue l’allenatore sotto tutti i punti di vista».