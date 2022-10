Fiorentina, Milenkovic: «Domani non dobbiamo ripetere gli errori dell’andata»

Il difensore della Fiorentina, Milenkovic, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani di Conference

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Conference League di domani contro il Basaksehir. Ecco le sue dichiarazioni.

BASAKSEHIR – «Andata? Errori da non ripetere, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, proponendo le nostre idee per provare a vincere. Giochiamo contro una squadra forte, ma sarà anche una sorta di rivincita e di mezzo c’è il passaggio del turno. Siamo concentrati al massimo per domani».

PERIODO – «Il periodo è difficile, ma si esce solo tutti uniti. Il calcio è uno sport collettivo, dobbiamo rimanere sulla stessa barca e credere nel lavoro di tutti i giorni, credere nei nostri mezzi e puntare a vincere. Con l’Inter siamo partita male ma poi c’è stata una grande reazione di squadra. Non era facile ribaltarla, alla fine abbiamo perso e rimane la delusione perché meritavamo di più, però si guarda avanti. Se c’è una cosa buona è che le partite arrivano veloci, ora c’è la Conference, competizione a cui puntiamo tanto: possiamo vincere e rimediare».