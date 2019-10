Fiorentina, Montella duro su Guida: «Ma vai a vedere il fallo»

Il tecnico della Fiorentina Montella si sfoga dopo la partita contro la Lazio: «Ho scommesso un caffè con l’arbitro Guida»

Vincenzo Montella si mostra visibilmente arrabbiato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Lazio: «Era fallo netto, perché non vederlo? Guida mi ha detto che mi pagherà un caffè se si renderà conto dell’errore. Non è la prima volta che succede, mi dà fastidio e dico qualcosina in più. Sarebbe stato meglio senza VAR, avrei accettato l’errore. Stiamo parlando di un episodio decisivo a cinque minuti dalla fine, è grave non andarlo a vedere».

«Sono contento della prestazione dei ragazzi contro una squadra forte come la Lazio. Nel finale abbiamo sofferto a livello fisico, ma abbiamo creato numerose occasioni che avrebbero potuto cambiare la partita», ha concluso il tecnico della Fiorentina.