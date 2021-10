Napoli, disinfestato l’albergo fiorentino: Koulibaly scaccia i fantasmi del 2018

Il Napoli vince anche in casa della Fiorentina, sfatando il tabù viola che nel 2018 eliminò gli azzurri dalla corsa scudetto

«I tifosi del Napoli a Firenze? Venite, guardate e perdete», aveva detto Rocco Commisso alla vigilia di Fiorentina-Napoli. E i tifosi azzurri sono andati, hanno guardato e hanno… vinto. Un dettaglio che fa tutta la differenza del mondo per una squadra che ha messo insieme la settima vittoria in sette partite in campionato e comanda la classifica a punteggio pieno a +2 sul Milan. E quella Toscana poteva, e per molti doveva, essere la trasferta che poteva tirare il primo sgambetto ai ragazzi di Spalletti. E quasi stava per arrivare, dopo il gol dello svantaggio siglato da Martinez Quarta. Ma la banda partenopea non muore mai, ribalta la situazione e fa ciò che non era riuscito al Napoli del 2018 targato Maurizio Sarri: restare in corsa per lo scudetto. L’albergo fiorentino, dove gli azzurri persero lo scudetto di quell’annata, adesso è portatore di grandi gioie; cambia la tonalità della carta da parati, che da incubo nero si trasforma in un bellissimo tricolore verde, bianco e rosso. Sì, perché ora la banda Spalletti torna da Firenze con la consapevolezza di essere una delle candidate alla vittoria del campionato; senza se, ma e scongiuri di qualsiasi tipo.

KOULIBALY POSSENTE – E nell’arraffare quanto perso in quell’amaro Fiorentina-Napoli del 2018, si è presentato anche Kalidou Koulibaly; protagonista in negativo di quella partita con l’espulsione che costò carissimo agli azzurri. Il senegalese sta disputando una stagione da top 3 al mondo nel suo ruolo, e al Franchi ha dato l’ennesima dimostrazione del suo stato di forma. Il centralone di Spalletti ha messo in campo una prestazione mastodontica; insuperabile per chiunque, una sfida nell’uno vs uno persa in partenza per avversari, con il tanto atteso Vlahovic che si è dovuto inchinare alla grandezza di KK. E così il Napoli e Koulibaly vestono i panni dei Ghostbusters e disinfestano dai fantasmi l’albergo fiorentino.