Fiorentina-Napoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Fiorentina-Napoli, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Napoli costretto a vincere dopo il discusso successo ottenuto dalla Juventus sul campo dell’Inter, imperativo quello di restare ad un punto dalla vetta e sperare in una futura battuta d’arresto. Avversario odierno una Fiorentina che ha tuttora l’ambizione di centrare un piazzamento nella prossima edizione dell’Europa League. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Fiorentina–Napoli.

FIORENTINA-NAPOLI: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Fiorentina-Napoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Fiorentina-Napoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Fiorentina-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Pioli deve rinunciare a Hugo, linea difensiva che sarà composta da Gaspar con Milenkovic e Pezzella. Sarà con ogni probabilità 3-5-1-1, ad agire sulle corsie in tal caso sarebbero Chiesa e Biraghi. Classico impianto per il Napoli di Sarri e formazione tipo: mediana con Allan, Jorginho ed Hamsik, in avanti la spunta ancora una volta Mertens, con Milik pronto a subentrare in corso d’opera.

Fiorentina (3-5-1-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Gaspar; Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi; Saponara; Simeone. Allenatore: Stefano Pioli

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli alla vigilia del match del Franchi: «Non ricordo un campionato così avvincente come quello che stiamo giocando. Tutte le squadre hanno obiettivi. Noi proveremo a vincerle tutte. Teorie e discorsi sentiti in questi giorni non stanno né in cielo né in terra». Poi il discorso si sposta su questioni tattiche: «Dovremo lasciare pochi spazi al Napoli, anche se gli azzurri hanno troppe soluzioni di gioco per pensare che non correremo rischi. Dovremo cercare di finire la partita in 11, d’altronde l’ultimo match perso in parità numerica risale alla sconfitta contro la Juventus. Abbiamo le qualità per offrire una grande prestazione. La gara sarà decisa dalla qualità delle giocate e dei giocatori. Dovremo palleggiare bene per riuscire a superare la prima linea di pressing degli azzurri. In fase difensiva dovremo, invece, essere compatti ma non passivi. Dovremo anticipare le scelte del Napoli perchè è lì che mette le avversarie in difficoltà, nella velocità con cui fanno le giocate che induce a letture difensive difficili».

Fiorentina-Napoli: i precedenti del match

Sono sessantasette i precedenti disputati al Franchi da Fiorentina e Napoli, il segno più ricorrente è l’1, verificatosi in trentacinque circostanze. Sono diciassette i pareggi, quindici le affermazioni partenopee. Il Napoli di Sarri non ha mai vinto in quel di Firenze: due pareggi ottenuti, rispettivamente con il risultato di 1-1 e 3-3.

Fiorentina-Napoli: l’arbitro del match

Dirige Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro classe 1974 appartenente alla sezione di Bergamo, Fifa dal 2011. Nessun precedente stagionale con la Fiorentina, ben tre con il Napoli, tutti vincenti: alla decima giornata sul campo del Genoa (2-3), alla diciassettesima in trasferta contro il Torino (1-3), poi in occasione del ventiduesimo turno di campionato al San Paolo contro il Bologna (3-1).

Fiorentina-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Fiorentina-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.