Fiorentina Napoli, il buffetto (e la bottiglietta) dei tifosi Viola a Spalletti – VIDEO

Non è accettabile quanto successo in Fiorentina Napoli, i tifosi Viola si scagliano contro Spalletti: schiaffo e bottigliette lanciate al tecnico azzurro.

E’ successo ieri nel finale della partita tra Fiorentina e Napoli. Luciano Spalletti insultato per tutta la partita dai tifosi presenti in tribuna al Franchi. Il tecnico alla fine si è avvicinato alla balaustra che separa il campo alla tribuna e un tifoso ha cercato di schiaffeggiarlo, oltre a un altro che gli ha lanciato una bottiglietta in pieno volto. Gesti che non si dovrebbero vedere in nessun luogo, specialmente in ambito sportivo.