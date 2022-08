Fiorentina, Nastasic in uscita: ci pensa anche un club di Serie A

Nastasic in uscita dalla Fiorentina. Le ultime notizie sul difensore serbo classe ’93, richiesto da un club in Serie A

La situazione difensiva della Sampdoria è ancora in fase di evoluzione, perchè in caso di offerte irrinunciabilinon sono escluse partenze nelle prossime ore. E il piano B per un’eventuale sostituzione porta a Matija Nastasic.

Il difensore serbo classe ’93 andrà tra meno di un anno in scadenza di contratto con la Fiorentina e nei giorni scorsi è stato proposto allo Spezia. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, c’è stato un timido sondaggio da parte della Sampdoria.