Fiorentina, ancora due colpi prima del raduno: Bernabé e Sebastiano Esposito gli obiettivi

Fiorentina, ancora due colpi in vista del raduno del 14 luglio: dopo Viti, Fazzini e Dzeko, gli obiettivi sono Bernabé e Sebastiano Esposito

La Fiorentina accelera sul mercato per regalare a Stefano Pioli una rosa il più possibile definita già in vista del raduno del 14 luglio. Dopo gli arrivi di Viti, Fazzini e il prossimo annuncio ufficiale per Dzeko, la dirigenza viola vuole completare due operazioni cruciali: Adrian Bernabé per il centrocampo e Sebastiano Esposito per l’attacco.

L’obiettivo è chiaro: come riporta la Gazzetta dello Sport è di costruire una squadra pronta, equilibrata e plasmata secondo le idee del tecnico. Bernabé è il profilo individuato per guidare la manovra in mezzo al campo. Regista atipico, con capacità di adattarsi e dare imprevedibilità alla manovra, rappresenta un’ideale soluzione per la visione fluida del gioco proposta da Pioli. Il Parma, però, chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra alta che potrebbe essere raggiunta solo tramite una trattativa articolata, con bonus e clausole legate al rendimento. La destinazione piace al giocatore, ma al momento non sono stati avviati contatti diretti tra i due club.

Per l’attacco, invece, l’identikit è chiaro da giorni: Sebastiano Esposito, seconda punta classe 2002, di rientro all’Inter dopo l’esperienza all’Empoli. I nerazzurri sono pronti a cederlo per una cifra tra i 7 e i 10 milioni, anche perché il contratto in scadenza nel 2026 e l’assenza di dialoghi sul rinnovo rendono concreta la possibilità di perderlo a zero. La Fiorentina ha messo sul piatto un’offerta da circa 7 milioni comprensivi di bonus.

Intanto Pioli aspetta di iniziare la sua nuova avventura (la terza in viola) nel centro sportivo del Viola Park, con una rosa già arricchita dagli acquisti di Mattia Viti (dal Nizza in prestito con diritto di riscatto) e Jacopo Fazzini (arrivato dall’Empoli per 9 milioni più uno di bonus). In attesa della firma definitiva di Edin Dzeko, mancano solo gli ultimi dettagli burocratici e la chiusura delle due trattative prioritarie per rendere la Fiorentina completa in ogni reparto.