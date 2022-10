Fiorentina, oggi il primo snodo della stagione: «Vietato sbagliare»

Fiorentina chiamata oggi al vero primo grande appuntamento della sua stagione: ora è vietato sbagliare

Dopo il pesante 4-0 contro i Rangers, la Fiorentina è ora chiamata a vincere per andare avanti in Conference League.

Come sottolineato anche da La Nazione, per i viola è arrivata la prima grande occasione per svoltare un’annata cominciata non al massimo. Vietato sbagliare: contro gli Hearts serviranno solamente i tre punti.