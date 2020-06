La Fiorentina tratta i rinnovi di Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic: strada in salita per il difensore. La situazione

È tempo di rinnovi in casa Fiorentina. Ormai ai dettagli la trattativa con l’attaccante Dusan Vlahovic, che prolungherà il suo contratto fino al 2025.

Come riportato da La Nazione, è diverso il discorso per il difensore Nikola Milenkovic, attualmente legato al club viola fino al 2022. I dialoghi non hanno finora dato riscontri positivi