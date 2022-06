Fiorentina, per il post Torreira piace anche Mandragora

La Fiorentina al lavoro per rafforzare il proprio centrocampo: oltre a Sensi spunta anche il nome del granata Mandragora

La Fiorentina sta lavorando per rafforzare il centrocampo dopo il sempre più probabile addio di Torreira. Il nome principale è quello di Sensi, ma in quel caso bisognerebbe battere la concorrenza del Sassuolo e vedere se Inzaghi vorrà dargli fiducia all’inter.

Per questo motivo adesso per i viola spunta il nome di Mandragora. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giocatore in forza al Torino ma di proprietà della Juventus è perfetto per il gioco viola e non presenta ostacoli insormontabili seppur comportando un certo “impegno” economico da parte della Fiorentina.