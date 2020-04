Fiorentina, Pezzella: «Coronavirus? Ero preoccupato»

Il difensore della Fiorentina Pezzella ha commentato la personale lotta contro l’emergenza Coronavirus

Il capitano della Fiorentina German Pezzella è intervenuto ai microfoni di Olé per parlare della lotta contro l’emergenza Coronavirus: «Sapere di essere guarito è stato un sollievo, ma il momento che stiamo vivendo non ci fa comunque stare tranquilli. Dal momento in cui mi hanno detto di essere positivo fino a quando non hanno ripetuto i test sono passate due, tre settimane».

«Mi sono sempre sentito bene, ma quando non hai la conferma sei un po’ preoccupato, perché non sai fino a che punto sei guarito o no. La mia preoccupazione era per quelli che mi stanno vicino. Sono stato il primo, magari se avessi aspettato un paio di giorni non sarebbe stato così, ma è capitato a me».