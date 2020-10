Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dopo la gara persa contro la Sampdoria: le sue parole – VIDEO

Daniele Pradè, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato della sconfitta contro la Sampdoria.

«Brutta partita da parte nostra, un passo indietro rispetto a Milano contro l’Inter. L’avevamo ripresa ma poi un errore ci ha portato alla sconfitta. Mi dispiace per il presidente e per i tifosi. Senza Ribery perdiamo tanta qualità e identità. Per fortuna c’è la sosta. Mi aspettavo tanto di più, sicuramente tutte queste situazioni di mercato non aiutano. Col mercato aperto si rischia di fare figuracce».