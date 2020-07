Fiorentina, Pradè: «Ribery un campione. Gol di Chiesa importante»

Daniele Pradè ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria di Lecce: le parole del direttore sportivo viola

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della vittoria conquistata contro il Lecce.

PRESTAZIONE – «Abbiamo approcciato benissimo alla partita e siamo molto contenti. Ora ci sono ancora cinque partite e noi cercheremo di dare il massimo. Questa annata ci serverà per capire dove dobbiamo migliorare».

RIBERY – «Non è un campione solo come calciatore, lo è mettendosi a disposizione per i compagni con questa umiltà. Siamo la prima o la seconda squadra più giovane d’Italia nonostante la presenza di Franck. Noi sappiamo il valore di questo gruppo e sono contentissimo per i gol di Ghezzal e Cutrone».

CHIESA – «Il gol è importantissimo per lui e per il suo momento. Faccio i complimenti allo staff medico perché stanno facendo un grandissimo lavoro. Agudelo è un giovane interessante. Contro il Torino sarà una gara importante».