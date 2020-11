Daniele Pradè cerca di spiegare la sconfitta della Fiorentina alla prima di Prandelli in panchina: ecco le sue parole

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta con il Benevento.

«In questo momento siamo distruttti, sia psicologicamente che emotivamente. Una prestazione che non ci sta e che ha fatto venire fuori tutte le nostre problematiche. Alla prima difficoltà siamo andati in depressione. Il Benevento è stato bravo a chiudere ogni tipo di spazio, dispiace per i nostri tifosi e per il presidente. Ora bisogna lavorare, tirarci fuori da una situazione che non ci appartiene. Questo è un momento difficile per tutti, dobbiamo stare vicini alla squadra in modo tale da superare questo periodo nel più breve tempo possibile».