Fiorentina, il direttore sportivo Daniele Pradè parla dopo la sconfitta rimediata contro il Cagliari: ecco le parole del dirigente

«Non sono preoccupato, tutto quello che succede lo prevedo. Sapevo che era difficile, sono una squadra forte. Noi non ci siamo stati, eravamo molli e leggeri. Si lavora e con intelligenza si capisce quello che abbiamo sbagliato. Devo vedere in tutte le partite quello che succede per costruire al meglio la squadra».