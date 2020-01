Fiorentina, Ribery ancora out: a marzo il possibile ritorno

Fiorentina, i viola attendono il ritorno in campo di Ribery out dal 30 novembre a causa dell’infortunio alla caviglia

La Fiorentina aspetta con trepidante attesa il ritorno in campo di Ribery. Il francese è infatti out dal match dei viola contro il Lecce a causa di un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori almeno per altre sei partite di campionato.

Così per lo meno ha detto Iachini, Ribery potrebbe tornare direttamente per il match contro il Brescia in programma l’8 marzo. Non è detto però che si rischierà un rientro forzato: il calciatore infatti è fermo da alcuni mesi e non è detto che scenderà in campo già da titolare o per tutta la partita.