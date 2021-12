Fiorentina, riecco Pulgar: convocato già con il Bologna?

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. In campo con il Bologna?

Buone notizie in casa Fiorentina. Il giorno dopo il successo con la Samp, i viola sono tornati ad allenarsi per preparare la sfida con il Bologna del prossimo fine settimana.

Si è rivisto in gruppo anche Erick Pulgar, tornato a lavorare con i compagni dopo l’infortunio. Per il cileno probabile convocazione contro la sua ex squadra.