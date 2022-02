ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Situazione difficile per Dragowski alla Fiorentina. I viola rimandano le trattative per il rinnovo di contratto

In questa stagione, Dragowski ha perso il posto da titolare tra i pali della Fiorentina a favore di Terracciano. La sua situazione in viola è sempre più complicata e il contratto in scadenza nel 2023 non favorisce di certo la tranquillità del portiere.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la dirigenza toscana ha rimandato a dopo la semifinale di Coppa Italia i discorsi per il rinnovo. L’estate scorsa sembrava tutto in discesa tra la Fiorentina e Dragowski, ora invece non risultano passi in avanti positivi.