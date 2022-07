L’ex Viola Roccati: «Gollini? Non capisco la scelta. Chi c’era non era male»

Marco Roccati, ex portiere della Fiorentina, ha parlato di Gollini e del futuro portiere viola ai microfoni di Radio Sportiva

«L’operazione Gollini non l’ho molto compresa, ma capisco la scelta. Serviva un giocatore di esperienza anche internazionale ma chi c’era già non era male. Sicuramente la Fiorentina ha preso un buon portiere ma non erano certo sprovvisti. Vicario? Ha le qualità per giocare in un top club».