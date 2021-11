La Fiorentina non ha ancora parlato del rinnovo con Saponara, ma con prestazioni del genere può arrivare

Riccardo Saponara è diventato uno degli elementi più importanti della Fiorentina targata Vincenzo Italiano.

Il fantasista ex Spezia ed Empoli sta vivendo una delle sue migliori stagioni in maglia Viola, ma manca ancora la prestazione contro la big. Intanto, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si è ancora parlato di rinnovo e il giocatore sta andando in scadenza. Per Saponara il futuro alla Fiorentina potrebbe dipendere proprio dalle sue prestazioni.