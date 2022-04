Fiorentina, scocca l’ora di Cabral: condizione ritrovata, Empoli nel mirino

Contro l’Empoli, Cabral dovrebbe scendere in campo dal 1′. L’attaccante della Fiorentina ha ritrovato la condizione

In Fiorentina-Empoli scocca l’ora di Arthur Cabral. L’attaccante brasiliano arrivato in viola a gennaio per sostituire Vlahovic non ha convinto appieno fino a questo momento, ma contro gli azzurri si prepara a scendere in campo dal 1′ per dimostrare il suo valore.

Nelle sue prime uscite era apparso fuori condizione ma adesso, come riportato dal Corriere dello Sport, Cabral ha lavorato intensamente in queste due settimane di pausa per le Nazionali e pare aver ritrovato lo smalto dei tempi al Basilea. Di fronte ci sarà l’Empoli, che all’andata ha insegnato alla Fiorentina che nulla va dato per scontato.