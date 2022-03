Fiorentina, si raffredda la pista Cragno: prezzo troppo alto

La possibile operazione di mercato che condurrebbe Alessio Cragno alla Fiorentina si è arenata. La situazione

Alessio Cragno non è il numero 1 del Cagliari sulla maglia, ma di fatto lo è. L’estremo difensore italiano è uno dei punti fermi della difesa del club sardo da tanto tempo e sembra esserlo anche per il tecnico Walter Mazzarri.

Il giocatore potrebbe lasciare la Sardegna per raggiungere la Fiorentina? Secondo La Nazione, la risposta è no. La corte di Vincenzo Italiano starebbe cercando un portiere per sostituire Bartłomiej Drągowski. Il motivo per cui la Viola avrebbe abbandonato la pista Cragno si individua nel costo del cartellino. Il giocatore, per il club toscano, costa troppo.