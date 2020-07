Fiorentina, sindaco Nardella: «Stadio? Politica ok, ora i fatti»

Il sindaco Dario Nardella ha fatto il punto della situazione in merito al nuovo stadio della Fiorentina: le sue parole

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato dello stadio della Fiorentina: «Mi pare che ci sia una grande intesa bipartisan, è bello che lo stadio Franchi metta d’accordo tutta la politica quindi io a questo punto a nome di tutta la città di Firenze, come sindaco, rilancio in modo forte e convinto l’appello a tutte le forze politiche ad elaborare quella norma che stiamo aspettando per ristrutturare e valorizzare gli impianti sportivi storici come il Franchi».

«I tifosi sanno bene che per me lo stadio è un progetto importante. Mi fa piacere che questa lettera sia stata indirizzata a tutti perché sullo stadio o facciamo un gioco di squadra e troviamo insieme una soluzione oppure rischiamo di far fallire per l’ennesima volta questo progetto che è anche un sogno. Per me la riqualificazione di Campo di Marte e del Franchi è un obiettivo concreto e fattibile, sto facendo la mia parte».