Fiorentina, la sindaca di Firenze rivela: «Pronti a parlare con la UEFA per parlare di Euro 2032» - Calcio News 24

Fiorentina, le parole di Sara Funaro, prima cittadina del capoluogo toscano, sui finanziamenti del PUI per lo Stadio Franchi

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha commentato con soddisfazione l’arrivo dei finanziamenti previsti dai PUI (Piani Urbani Integrati), che consentiranno di liberare i 55 milioni necessari per completare la ristrutturazione dello stadio della Fiorentina Artemio Franchi. Le risorse, inserite nel più ampio progetto “Firenze – Città dei giovani“, andranno anche a sostenere interventi strategici di rigenerazione urbana, con ricadute importanti per l’intera città. Di seguito le sue parole, riportate da TMW.

FINANZIAMENTI– «È un risultato importante per Firenze. Non ho mai smesso di dialogare con il governo e con i ministri, che voglio ringraziare per il percorso fatto e per l’attenzione».

PUI – «I finanziamenti dei Pui, i cosiddetti ‘Piani urbani integrati’, garantiranno lavori di vario tipo, nell’ambito del progetto ‘Firenze – Città dei giovani’, tra cui interventi di edilizia scolastica, la realizzazione di studentati pubblici e la riqualificazione di spazi verdi e piste ciclabili».

OPERE STRATEGICHE PER LA CITTÁ – «Tutte opere strategiche per Firenze e per i fiorentini, attraverso le quali realizziamo interventi di rigenerazione urbana che puntano a recuperare, ristrutturare e rifunzionalizzare strutture e aree pubbliche».

RISORSE – «L’arrivo dei 55 milioni permette di liberare risorse da destinare alla riqualificazione dello stadio, per la quale continua la collaborazione e il dialogo con la Fiorentina, con l’interesse comune di avere uno stadio moderno per Firenze, la Fiorentina e i tifosi».

EURO 2032 – «Tra l’altro martedì prossimo ci incontreremo a Palazzo Vecchio con l’Uefa, la Figc e la Fiorentina per parlare della candidatura di Firenze agli Europei 2032».