Fiorentina, Terracciano: «Calcio solamente con la normalità»

Il portiere della Fiorentina Terracciano ha parlato dell’emergenza Coronavirus e del futuro della Serie A

Pietro Terracciano ha parlato dell’emergenza Coronavirus ai microfoni di Radio Bruno Toscana: «All’inizio non avevamo avuto la percezione di quello che sarebbe accaduto altrimenti si sarebbe fermato prima il campionato ma ora il momento è difficile e dobbiamo fare tutti dei sacrifici».

«Si penserà al calcio appena torneremo alla normalità perché abbiamo tutti voglia di tornare a fare quello che amiamo sia per noi che per la gente che ci vuole bene. Commisso si è dimostrato una persona incredibile con l’iniziativa per gli ospedali, non avevamo dubbi sulla sua generosità», ha concluso il portiere della Fiorentina.