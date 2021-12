Fiorentina, tre indisponibili per il Benevento: la situazione

Ancora non si svuota l’infermeria della Fiorentina. Tre indisponibili per Italiano in vista della Coppa Italia

Come riportato da Radio Bruno, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, non potrà contare sull’apporto di tre calciatori per la sfida di domani contro il Benevento in Coppa Italia.

Ai viola mancheranno Dragowski, Nastasic e Castrovilli, ancora alle prese con i rispettivi problemi e da valutare anche per il campionato.