Fiorentina, turnover con il Riga in vista della Sampdoria

Vincenzo Italiano sta pensando ad un turnover nell’impegno di Conference League in vista dell’impegno con la Sampdoria

La Fiorentina scenderà in campo domani contro il Riga per giocarsi la testa del girone di Conference League. La squadra farà oggi la rifinitura al Franchi per poi partire alla volta Lettonia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Italiano potrebbe decidere per un turnover pensando anche al prossimo impegno con la Sampdoria: Venuti, Igor e Terzi si candidano ad un posto da titolare in difesa, così come Barak, Maleh e Duncan a centrocampo. In attacco Kouame potrebbe partire dalla panchina.