Fiorentina, una clausola getta ombra sul futuro di Italiano: i dettagli

Fiorentina, una clausola non lascia tranquillo l’ambiente viola sul futuro di Vincenzo Italiano. I dettagli sulla situazione

Come riferito da Rai Sport, nel contratto che lega Vincenzo Italiano alla Fiorentina è presente una clausola che non lascia tranquilli i tifosi viola, nonostante l’alta cifra (10 milioni di euro).

Dal prossimo 1 al 15 giugno, in cambio del versamento di questa cifra, il tecnico potrebbe infatti liberarsi dalla squadra gigliata per unirsi ad un nuovo club. Sulle sue tracce il Napoli, che non sembra però disposto a pagare tale somma.