La Fiorentina ha venduto 2mila pacchetti ai suoi tifosi per assistere alle prossime 7 gare in casa della squadra viola

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina nel pomeriggio ha messo in vendita dei mini pacchetti abbonamento per assistere alle prossime sette gare casalinghe della squadra (6 in campionato e una in Coppa Italia).

Mini abbonamenti che vanno a ruba, visto che ne sono stati venduti già 2mila.