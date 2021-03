Fiorentina, Vlahovic cercato dai Top club: Commisso deve blindarlo

Vlahovic conquista la Serie A ma accende su di sé anche i riflettori di alcuni top club: ora per Commisso è giunta l’ora di blindarlo

Dusan Vlahovic, reduce dalla splendida tripletta sul campo del Benevento, continua ad essere seguito dai top club di mezza Europa. Sulle tracce dell’attaccante viola, in scadenza di contratto nel 2023, ci sarebbe anche la Roma che però non ha ancora formalizzato alcuna offerta.

Ora per Commisso è giunta l’ora di accelerare i tempi e cercare di blindare il proprio gioiello per non correre il rischio di doverlo deprezzare nella prossima sessione di calciomercato.