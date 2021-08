Fiorentina, per Vlahovic rinnovo e cessione tra un anno

Vlahovic pronto a rinnovare il contratto con la Fiorentina, che potrebbe tornare a pensare alla sua cessione solo nel 2022

La Nazione fa il punto sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è in trattative per il rinnovo di contratto, con Commisso pronto a renderlo il giocatore più pagato della rosa della Fiorentina pur di convincerlo a rifiutare le offerte in arrivo. Ma la cessione non è da escludere in futuro.

Probabile infatti che, nonostante il prolungamento oltre il 2023 del 21enne, nell’estate del 2022 si possa tornare a parlare di un trasferimento. Juventus, Inter, Atletico Madrid e City tengono gli occhi aperti.