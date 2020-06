Fiorentina, Vlahovic: «Serie A? Non vediamo l’ora. Ribery…»

Dusan Vlahovic ha parlato del momento di quarantena e della ripresa della Serie A: le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della BBC.

QUARANTENA – «Oggi viviamo davvero una bella sensazione, per tutti sono stati giorni difficili ma penso che ora siamo pronti a nuove battaglie, e io sono pronto per l’inizio della stagione. Questo è molto bello. Penso che la cosa più importante in questo periodo sarà il riposo, ci sono anche nuove regole, le cinque sostituzioni e penso che per noi sarà più facile».

CORONAVIRUS – «Un giorno ho avuto la febbre, ma alla fine dopo due giorni ero già normale. Ho iniziato poi ad allenarmi nuovamente da solo in un paio di giorni, a casa».

PAURA – «I primi giorni sono stati un po’ preoccupanti, anche perché la mia famiglia è lontana, in Serbia, e non è stata una bella sensazione. Poi però sentivo che stavo meglio, e dopo è tutto tornato normale».

TAMPONI – «Sì, ogni tre giorni. Per me è normale, voglio giocare e c’è bisogno che sia tutto ok, è importante per tutti. Non sono le cose cui siamo abituati ma è il nostro lavoro, e la salute viene prima».

RIBERY – «Giocare in Italia non è facile, specie per gli attaccanti: le difese sono forti e facciamo tanta tattica. Ma quando hai un campione come Ribery nella tua squadra non esistono più cose troppo difficili: ha una personalità e una mentalità che non ho mai visto nella mia vita. Ma ci sono anche tanti giovani forti come Chiesa, Castrovilli e Milenkovic: c’è un bel mix tra giovani ed esperti. Possiamo far bene in queste dodici partite».

RITORNO IN CAMPO – «Credo che sarà incredibile, non vedo l’ora».