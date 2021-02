Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

«Noi sapevamo che questa partita valeva tanto. L’abbiamo preparata per dare il massimo e per portare a casa tre punti fondamentali. Voglio ringraziare i miei compagni e il mister. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria valeva tanto. La continuità ora è importante, dobbiamo continuare così e stringere i denti. Abbiamo una partita molto tosta, contro una squadra molto difficile. Siamo una squadra e dobbiamo continuare così tutti insieme. Gol? Mi ripeto e mi ripeterò tante volte, non posso descrivere a parole quanto devo al mister. Quando hai qualcuno che crede in te è tutto più facile, le parole di Prandelli valgono tanto per me. Non posso veramente descrivere quanto gli devo».