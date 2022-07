Fiorentina: Zurkowski per ora rimandato da Italiano. Nel frattempo sul polacco c’è l’interesse di Empoli e Bologna

Szymon Zurkowski per ora è rimandato a settembre. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista polacco della Fiorentina per ora ha convinto solo in parte Italiano, che aspetterà di prendere una decisione su di lui solo dopo la prima settimana di agosto.

Nel frattempo su di lui c’è l’interesse sia del Bologna, che dell’Empoli.