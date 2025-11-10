Flaminio Lazio, attese novità entro Natale: l’assessore Onorato assicura tempi rapidi. Tutti gli aggiornamenti

Flaminio Lazio: Il futuro si chiarirà entro le festività natalizie, parola dell’assessore Onorato. Le ultimissime notizie

Il progetto di uno stadio come regalo di Natale per la Lazio potrebbe diventare realtà entro il 2025 con il Flaminio che torna al centro delle attenzioni come possibile nuova casa biancoceleste.

L’Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato ha lasciato intendere che un aggiornamento decisivo sulla vicenda potrebbe arrivare proprio sotto le feste. Se ne parla da anni ma negli ultimi due il percorso sembra essersi fatto più concreto con la presentazione di un rendering e di un piano di investimento che coinvolgerebbe l’intero quartiere Flaminio. Restano però da completare passaggi fondamentali come documenti certificazioni e soprattutto il via libera formale delle istituzioni.

Claudio Lotito ha più volte ribadito di voler evitare blocchi burocratici a lavori avviati e per questo procede con estrema cautela preferendo consolidare ogni autorizzazione prima di muovere i primi passi concreti. Nonostante dall’esterno sembri tutto fermo dietro le quinte l’iter continua anche se con tempi molto più lunghi rispetto alle aspettative iniziali.

PAROLE – Non c’è nulla da sbloccare. Un’operazione da 400 milioni di euro non si fa in due secondi. Le interlocuzioni sono costanti. Un incontro potrebbe esserci a brevissimo per chiarire alcuni aspetti tecnici, magari poco interessanti ma sostanziali per tutelare chi investe, chi abita la città e tutte le parti in gioco.

Il presidente Lotito ha posto pubblicamente delle questioni, non è un segreto. C’è un progetto che immagino verrà integrato con tutti gli elementi necessari. Ci sono in ballo non solo la Lazio e il Comune di Roma, ma anche il Ministero dei beni culturali, la Regione. Entro Natale per forza ci saranno novità

