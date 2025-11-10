Lazio, il club prende le distanze dalle parole del tecnico Sarri: «Il lavoro dell’arbitro non ha influenzato l’andamento della partita né il risultato finale»

Lazio, il club attraverso una nota ufficiale ha voluto chiarire le parole del Sarri: «Il lavoro dell’arbitro non ha influenzato l’andamento della partita»

La Lazio interviene ufficialmente con un comunicato per chiarire la propria posizione dopo le dichiarazioni di Maurizio Sarri, che aveva espresso critiche sull’operato degli arbitri nelle ultime gare. La nota ufficiale:

COMUNICATO – La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale.

Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva.

In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri.

Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti.

