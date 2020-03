Il Napoli ha invitato i propri tifosi a prendere parte ad un flash mob per rendere tutti vicini anche in isolamento: l’iniziativa della società – VIDEO

Napoli è nota per il suo grande cuore e per l’umanità che spesso ha mostrato. In piena emergenza Coronavirus, anche la società si rende partecipe per non lasciare da soli i tifosi in questo periodo difficile per tutti.

La società campana, infatti, ha chiamato a raccolta tutti i suoi tifosi: affacciarsi ai balconi alle 19:45 e cantare “Un giorno all’improvviso”.