Flash mob Torino Coronavirus: solidarietà intorno all’Allianz Stadium – VIDEO

Flash mob Torino Coronavirus: anche intorno all’Allianz Stadium si canta e si suona per invitare tutti a rimanere a casa – VIDEO

Un’atmosfera bellissima in una cornice davvero surreale: canta la gente negli appartamenti intorno all’Allianz Stadium. I torinesi si sono uniti nel flash mob di solidarietà per scacciare la noia ed invitare ancora una volta tutti di rimanere in casa.

La colonna sonora del giorno è “Ma il cielo è sempre più blu” dell’indimenticato Rino Gaetano: un canto di speranza, in questo momento dettato dall’emergenza Coronavirus.