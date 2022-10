Flirt Wanda Nara Brozovic, Perisic non si presenta in aula

La telenovela Icardi-Nara continua, capitolo Brozovic: Perisic non si presenta in aula, disposto l’accompagnamento coattivo

Il centrocampista esterno del Tottenham, Ivan Perisic, è stato raggiunto da una notifica di accompagnamento coattivo e una sanzione di 500 euro. A stabilirlo è stato il tribunale di Milano nell’ambito del processo in cui Fabrizio Corona è imputato per diffamazione per quanto riguarda il presunto flirt tra Wanda Nara, all’epoca moglie di Mauro Icardi, e l’allora compagno all’Inter Marcelo Brozovic. Perisic doveva presenziare oggi in aula in qualità di testimone dell’accusa, ma di lui nessuna traccia a causa della partita di Champions League di stasera che vedrà in campo il Tottenham.

Il giudice Elisabetta Canevini non ha potuto far altro che disporre che alla prossima udienza venga portato a testimoniare accompagnato dalle forze dell’ordine.

Convocato per una deposizione anche l’ex nerazzurro Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray non ha lasciato il nuovo indirizzo e non si è presentato, il giudice ha fatto scrivere agli atti che un’ulteriore assenza verrà valutata come rimessione di querela, fatto che non sarà accettato da Corona, che si è così sfogato:

Le relazioni cambiano e quando cambiano emerge la verità. L’interrogatorio di Icardi è fondamentale per capire la verità. Io non accetto la remissione di querela da parte di Icardi e voglio che venga qui a dire quanto è successo. Si vede su tutti i siti e sulle storie Instagram di Wanda Nara e Mauro Icardi cosa sta succedendo nella loro storia, è una barzelletta, si lasciano, si tradiscono, lui le dà della ‘loca’. Che valore hanno le parole di Wanda Nara? Anche Totti smentiva la relazione con Noemi e poi era fidanzato con Noemi, magari anche in questo caso…”

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM