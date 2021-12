Flop Barcellona, Xavi: «Periodo negativo. Lottiamo per il titolo»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Osasuna: le sue dichiarazioni

BARCELLONA – «Impatto insufficiente. Quando abbiamo realizzato il secondo gol avremmo dovuto avere più controllo di palla e non l’abbiamo fatto. Abbiamo sofferto troppo. Siamo in un periodo negativo e deve essere interrotto. Dobbiamo dare molto di più. Ci si deve chiedere di più. E’ un punto insufficiente. Abde, Nico e Gavi, che stanno supportato la squadra, sono stati straordinari. Dobbiamo continuare a lavorare e a crederci, ci costerà cambiare le dinamiche negative. Abbiamo bisogno di un esito favorevole. L’obiettivo è essere tra i primi quattro e perché no lottare per il campionato».