Florenzi Fiorentina: la strategia del club viola

Florenzi Fiorentina: il club viola pensa all’esterno di proprietà della Roma in vista della prossima stagione

La Fiorentina pensa in grande in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi per la difesa corrisponde al nome di Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al Valencia dopo la rottura con il tecnico Paulo Fonseca.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club viola vorrebbe prelevare il classe ’91 dalla Roma in prestito con diritto od obbligo di riscatto. La trattativa, però, non è semplice.