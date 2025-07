Foggia, c’è l’accordo con Delio Rossi per la panchina: ecco tutti i dettagli sul contratto! le ultime

Foggia, c’è l’accordo con il tecnico Delio Rossi per la panchina: ecco tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul contratto! Le ultime

Il Foggia potrebbe presto riabbracciare il tecnico Delio Rossi, esperto allenatore romagnolo classe 1960, pronto a intraprendere la sua terza avventura sulla panchina dei rossoneri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti avrebbero raggiunto un’intesa per un contratto annuale, attualmente privo di opzione per il prolungamento. Un segnale chiaro di fiducia immediata, ma anche di cautela in vista di una stagione che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Delio Rossi, noto per il suo stile tattico pragmatico e per aver guidato club di Serie A come Lazio, Palermo e Fiorentina, è già stato alla guida del Foggia in due precedenti occasioni. La prima risale alla stagione 1995-1996, quando mosse i suoi primi passi nel calcio professionistico; la seconda nel 2023, quando fu chiamato in corsa per disputare 13 partite alla guida dei Satanelli. Ora, a distanza di due anni, si prepara a calarsi nuovamente nel progetto pugliese.

Il momento per Foggia è delicato. Il club ha faticato nella scorsa stagione, riuscendo a ottenere la permanenza in categoria soltanto dopo i playout contro l’ACR Messina. Inoltre, non sono mancati i dubbi sull’iscrizione al campionato 2025-2026, poi regolarizzata grazie all’intervento del presidente Nicola Canonico. Quest’ultimo, pur avendo garantito la stabilità necessaria per affrontare la nuova stagione, ha ribadito la propria disponibilità a cedere la società qualora emergessero proposte serie e concrete.

Sul fronte tecnico, invece, l’attesa potrebbe essere molto più breve del previsto. Il ritorno di Delio Rossi al Foggia rappresenterebbe non solo una scelta di continuità con il passato, ma anche una mossa strategica per rilanciare le ambizioni del club. La sua conoscenza dell’ambiente e la sua esperienza potrebbero rivelarsi decisive in un’annata che si preannuncia ricca di insidie.