Foggia, si decide il futuro. Annunciata la conferenza stampa dal club pugliese: il COMUNICATO UFFICIALE

Si decide domani, martedì 3 giugno 2025, il futuro sportivo del Foggia, che con una nota ufficiale ha annunciato una conferenza stampa, alle ore 12, nei pressi delllo Studio Polis Avvocati a Bari, per illustrare il provvedimento di amministrazione giudiziaria disposto dal Tribunale di Bari e le prospettive future dell’attività sportiva del club.

Retrocesso in Serie D al termine della stagione sportiva 2024-2025, chiusa dai rossoneri al 17° posto del Girone C di Serie C, la conferenza stampa di domani potrà rappresentare un punto decisivo sulla società pugliese per le stagioni che verranno, di un club storico del calcio italiano.

COMUNICATO – «L’Amministratore giudiziario della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l., prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNA, nonché l’Amministratore e legale rappresentante in carica della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l. dott. Michele BITETTO e il Socio unico della controllante CN HOLDING s.r.l., dott. Nicola CANONICO

CONVOCANO

conferenza stampa per il giorno martedì 3 giugno 2025, alle ore 12.00, in Bari, presso lo Studio POLIS AVVOCATI (Via Arcivescovo Vaccaro 45), per illustrare alla stampa e all’opinione pubblica il provvedimento di amministrazione giudiziaria ex art. 34 CAM reso dal Tribunale di Bari, con le prospettive dell’attività di impresa sportiva.

Con il ringraziamento per l’attenzione, i migliori saluti.

L’Amministratore giudiziario della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l.

prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNA

L’Amministratore e legale rappresentante della CALCIO FOGGIA 1920 s.r.l.

dott. Michele BITETTO

Il Socio unico della CN HOLDING s.r.l.

dott. Nicola CANONICO»